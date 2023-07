Seleção sub-18 supera Suíça no Europeu

Portugal estreou-se a ganhar no Europeu sub-18 (Divisão B), ao cilindrar ontem a Suíça, por 97-74, na 3ª jornada do Grupo D, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos. Foi até agora o jogo mais bem conseguido da Seleção, que entrou no 1º parcial com uma vantagem de 10 pontos (30-20) e foi aumentando o domínio até ao final do 3º período (78-51), para depois abrandar. Ruben Prey esteve perto do triplo-duplo (12 pontos, 8 ressaltos, 8 assistências, 5 roubos de bola), cotando-se como MVP da partida, sendo bem secundado por Pedro Lopes (20 p, 4 r), Pedro Santos (17 p, 8 r, 3 a) e Tiago Filipe (15 p, 3 r, 2 rb).

Depois de duas derrotas com Letónia (6 pontos) e Bulgária (6), Portugal subiu ao 3º lugar (4) e defronta hoje (20h30) a Bélgica (4) na última jornada da 1ª fase, enquanto a Suíça (4) ocupa o 5º posto (4) e encontra a Letónia.