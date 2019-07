Seleção sub-20 entra na reta final do estágio

A Seleção Nacional sub-20 iniciou a etapa final da preparação da fase de qualificação para o Campeonato da Europa (Div. B), que vai decorrer na cidade de Matosinhos, de 12 a 21 de julho.

E é precisamente em Matosinhos que a equipa portuguesa, liderada por André Martins, cumpre, desde ontem e até ao dia 10, o último estágio, em que estão agendados três jogos de preparação com seleções que também marcam presença no Campeonato da Europa.

Assim, Portugal defronta, no domingo, a Suécia (18h00), seguindo-se a Geórgia (segunda-feira, 20h30) e a Finlândia (terça-feira, 20h30).

Recorde-se que a Seleção Nacional já defrontou a Finlândia nesta fase de preparação, vencendo os dois jogos em Salohalli, por 78-69 e 72-66, depois de no Torneio Internacional da Anadia ter batido Israel – atual campeã da Europa –, por 93-89, Bielorrússia (65-55) e Rep. Checa (103-65).

Quem sai?

O selecionador nacional André Martins tem 13 basquetebolistas à sua disposição, mas terá de dispensar um do grupo antes do início do Europeu.

Em estágio encontram-se então os seguintes jogadores: Francisco Amarante, Gustavo Teixeira, Henrique Barros, João Guerreiro, João Neves, Jorge Embaló, Lamine Banorá, Miguel Correia, Neemias Queta, Paulo Caldeira, Rafael Lisboa, Rui Palhares e Vlayslav Voytso.