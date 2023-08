Seleção volta aos treinos e amanhã viaja para a Jordânia

Depois da participação no Torneio Coração de Viana e de ter folgado no domingo, a Seleção Nacional regressou ontem aos treinos, nas Caldas da Rainha, local onde continuará a trabalhar até amanhã, altura em que partirá para Amã, na Jordânia, onde vai competir na King’s Cup, naquele que será mais uma competição para preparar a presença inédita no torneio de pré-qualificação olímpica, que se disputa entre os próximos dias 13 e 20 em Gliwice, na Polónia, onde medirá forças com a poderosa Bósnia-Herzegovina, Hungria e ainda a seleção anfitriã.

Mas antes, no Médio Oriente, a Seleção Nacional (54º do ranking mundial) abre a prova frente ao conjunto da casa (33º) na 6ª feira. Nos dias seguintes seguem-se o México (31º) e Angola (41º).