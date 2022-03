Selecionador da Ucrânia e a proposta de clube russo: «Dêem-me uma metralhadora e atravessarei o Kremlin»

Ainars Bagatskis, selecionador nacional de basquetebol da Ucrânia e treinador do Kiev-Basket, do mesmo país, confessou no podcast 'Sporta Studijas' que viveu um episódio... insólito. O letão recebeu nas últimas semanas uma proposta para treinar um clube russo e não hesitou em rejeitá-la de imediato, na sequência da guerra na Europa."Disse-lhes: 'Dêem-me uma metralhadora e atravessarei o Kremlin'. Estão loucos? Como é que me podem oferecer algo assim? A Rússia é governada por um ditador, trabalhar ali é tabu", frisou.Numa carreira de 21 anos como jogador - onde nunca deu o 'salto' para a NBA -, e mais de 15 como treinador, Bagatskis passou por clubes como Maccabi Tel Aviv, Ventspils ou Rigas ASK.