Selecionador de Montenegro: «Portugal jogou hoje com grande caráter e estão de parabéns»

As declarações de Bosko Radovic, selecionador de Montenegro, após o triunfo () diante de Portugal, na fase de qualificação para o Mundial'2023."Terminámos o grupo da melhor maneira possível. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil frente à seleção portuguesa, que, mesmo sem chances de progredir, jogou hoje com grande caráter e estão de parabéns. É uma grande vitória para nós", começou por dizer, continuando: "Sabíamos que Portugal é uma equipa muito intensa, com caráter e que joga bom basquetebol. Jogaram bem nas receções à Hungria e França, e também no jogo fora com a Hungria. Esta equipa de Portugal, no futuro, será um adversário muito complicado para as restantes seleções".Já Nikola Ivanovic elogiou a qualidade da Seleção Nacional. "Portugal joga bem, mesmo tendo apenas derrotas têm uma boa equipa e são muito perigosos. Fizemos um bom jogo, estivemos praticamente sempre no controlo do jogo e temos de ficar satisfeitos com o que fizemos nestes últimos dias", disse.