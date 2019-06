Selecionador destaca estágio positivo da Seleção de sub-20

O selecionador português de basquetebol sub-20, André Martins, disse esta terça-feira que o estágio da equipa das quinas está a correr "conforme planeado" e confessou que o torneio de Anadia, no qual Portugal saiu vencedor, superou as expectativas."Até agora, as coisas têm estado a correr conforme foram planeadas. A equipa, nestas três semanas, evoluiu muito e isso refletiu-se na forma como jogámos no torneio de Anadia, que foi até um pouco acima das expectativas", revelou.André Martins lamentou os condicionalismos escolares, próprios da idade dos atletas, assim como a chegada tardia de alguns atletas ao estágio, como Neemias Queta, do Utah State Aggies (EUA), e Rafael Lisboa, do Benfica."Nesta altura e neste escalão, há sempre condicionalismos por causa dos exames para entrar na faculdade ou da própria faculdade. É sempre difícil conciliar estes dois momentos, mas já estamos habituados a conviver com isso. A única coisa que não correu tão bem foi a chegada tardia de atletas, como o caso do Neemias e do Rafael", disse.Neemias Queta, poste de 2,11 metros que atua no campeonato universitário dos Estados Unidos, confirmou que o estágio está a correr "muito bem" e elogiou a equipa, que considera estar "no bom caminho" para fazer bons resultados."Temos estado a trabalhar forte, muito unidos e acho que temos uma boa equipa. Podemos fazer coisas boas, mas tudo a seu tempo, jogo a jogo, treino a treino. Estamos no bom caminho para continuar a fazer bons resultados", afirmou.A seleção portuguesa prepara a participação na Divisão B do Europeu de sub-20, de 12 a 21 de julho, em Matosinhos, e venceu recentemente o Torneio Internacional de Anadia, ao superar as congéneres israelita, checa e bielorrussa.