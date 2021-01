Selecionador feminino divulga convocatória para jogos de qualificação

O selecionador nacional feminino, Ricardo Vasconcelos, divulgou este sábado a convocatória de Portugal para os últimos jogos de apuramento para o Europeu de 2021.





Convocatória Convocatória

As duas últimas jornadas do grupo G de apuramento para o Europeu vão decorrer em Matosinhos, num 'sistema de bolha', devido à pandemia de covid-19, entre 4 e 6 de fevereiro.Portugal, que ainda tem hipóteses de qualificação, vai defrontar a Ucrânia e a Bélgica, em 4 e 6 de fevereiro, respetivamente.A seleção portuguesa segue na terceira posição do grupo, com cinco pontos, os mesmo que a Finlândia, que é quarta, a um da Ucrânia, segundo classificada, e a três da Bélgica, que lidera, sendo que se qualificam os vencedores dos grupos e os cinco melhores segundos classificados.- Benfica (4): Joana Soeiro, Laura Ferreira, Mariana Carvalho e Marta Martins.- GDESSA Barreiro (2): Maianca Umabano e Márcia Costa- ADB Avilés, Esp (1): Marcy Gonçalves.- AD Vagos (1): Susana Carvalheira- BC Bolzano, Ita, (1): Joana Alves.- CBD Clarinos, Esp (2): Maria João Correia e Maria Kostourkova.- Fundacion Navarra, Esp (1): Josephine Filipe.-- Movistar, Esp (1): Sofia Silva.- Namur Capitale, Bel, (1): Inês Viana.- Sevenoaks Suns, Ing (1): Lavínia da Silva.- SIMECQ (1): Ana Carolina Rodrigues- União Sportiva (1): Emília Ferreira