Selecionador nacional feminino deixa alerta ante a Grã-Bretanha: «Temos de ter as nossas ideias muito claras»

A seleção portuguesa feminina de basquetebol joga no domingo com a Grã-Bretanha, no derradeiro jogo da qualificação para o EuroBasket 2023, com o selecionador a alertar para os problemas que podem enfrentar no encontro decisivo.



Atualmente na segunda posição do Grupo G, com oito pontos, a equipa das quinas procura ser uma das quatro melhores segundas classificadas de forma a garantir o apuramento inédito para a fase final do europeu, e para isso a vitória é essencial.

O selecionador Ricardo Vasconcelos deixou avisos para os problemas que as lusas vão ter de resolver para vencer, lembrando a importância do jogo, em que a vitória pode dar o apuramento. "São uma equipa muito física e atlética que nos pode causar problemas nas zonas próximas ao aro, quer do ponto de vista ofensivo como defensivo. Temos de ter as nossas ideias muito claras e perceber onde os podemos atacar. Sabemos da importância do jogo e do quanto isso também nos vai obrigar a controlar as nossas emoções para que as nossas ideias não desapareçam", afirmou, citado para Federação Portuguesa de Basquetebol.

Já a base Inês Viana manifestou confiança num triunfo da seleção portuguesa. "Temos noção de que vai ser um jogo muito duro, mas todas temos o 'mindset' de que temos de ganhar. Vamos lutar para ganhar e temos de dar o nosso melhor. Estamos muito motivadas e espero conseguir trazer essa alegria para Portugal", frisou.

O jogo está agendado para domingo, no National Basketball Performance Centre.

Apuram-se para o Eurobasket os primeiros classificados de cada um dos 10 grupos de qualificação, bem como os quatro melhores segundos, que se juntarão aos anfitriões Eslovénia e Israel.

Em caso de apuramento, esta será a primeira vez que a seleção nacional feminina de seniores irá participar num Campeonato da Europa.