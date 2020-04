«Senti que ia morrer»: Leandrinho esteve infetado e a filha teve de nascer mais cedo

O basquetebolista brasileiro Leandrinho confirmou ao 'The New York Times' que esteve infetado com covid-19 e revelou o drama pessoal e familiar que teve de enfrentar. O base de 37 anos teve os primeiros sintomas a 17 de março e a situação levou a que a mulher do jogador, a modelo Talita Rocca, que estava grávida, tivesse de antecipar o parto.

"Foi a pior noite da minha vida. Senti que ia morrer. Estava com muita febre, tinha uma enorme dor de cabea e o nariz parecia estar fechado. Senti muitas dores nas costas e não encontrava posição para me deitar. Quando cheguei à NBA aprendi e comecei a lutar sempre, independentemente daquilo que esteja a sentir. Mas naquela noite foi algo difícil de lidar", afirmou o campeão da NBA em 2014/2015 pelos Golden State Warriors e que no Estados Unidos representou ainda Phoenix Suns, Boston Celtics e Indiana Pacers - atualmente joga no Minas Ténis Clube da liga brasileira.





Leandrinho ficou em quarentena, foi testado e o resultado positivo chegou a 21 de março. O parto de Talita Rocca estava previsto para seis dias depois dessa data mas havia o risco de também ela estar infetada (o que depois veio a confirmar-se) e os médicos decidiram antecipar o nascimento da pequena Isabela, que acabou por acontecer sem problemas."Eu disse à minha esposa, por telefone, 'tens de fazer isso sozinha. Não penses em mim, pensa no bebé'. Agora estamos bem, estamos saudáveis. E o importante é que o bebé não teve o vírus", revelou Leandrinho, que só a conheceu a filha duas semanas depois do nascimento após terminar a quarentena.