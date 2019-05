Sequência imbatível do FC Porto travada com estrondo pela Oliveirense

Chegou esta quinta-feira ao final a incrível série de 11 vitórias consecutivas que o FC Porto tinha na Liga Placard, com um desaire sem margem para dúvidas na visita ao reduto da Oliveirense, por 88-68.A jogar diante do líder desta segunda fase do campeonato, que à partida tinha mais 3 pontos do que os portistas, a formação comandada por Moncho López esteve praticamente todo o encontro em desvantagem (a última vez que comandou foi ao terceiro minuto de jogo), chegando ao descanso já a perder por 46-36.No plano individual, Travante Wiliams saiu de jogo como o melhor marcador, graças aos seus 27 pontos, ainda que o jogador mais valioso tenha sido Thomas Thaey, com 18 pontos e 12 ressaltos. Do lado contrário, Sasa Borovnjak foi o mais certeiro, com 16 pontos, sendo o único na dezena de pontos entre os portistas.Com este resultado, o FC Porto chega aos 55 pontos, igualando o Benfica no segundo posto, ainda que os encarnados tenham um encontro em atraso. Desta forma, e caso vençam o Lusitânia, as águias garantem o segundo posto e os dragões fecham esta segunda fase em terceiro.no Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis.: 46-36.de Fernando Rocha, Carlos Santos e Hugo Silva, as equipas alinharam e marcaram:: Travante Williams (27), José Barbosa (8), Thomas de Thaey (18), Marc-Eddy Norelia (6) e James Ellisor (15). Jogaram ainda: André Bessa (4), João Guerreiro (2), João Balseiro (2), Marko Loncovic (6), Renato Azevedo e Francisco Albergaria.: Norberto Alves.: Vladyslav Voytso (6), Bradley Tinsley (2), Miguel Queiróz (8), João Soares (9) e Sasa Borovnjak (16). Jogaram ainda: William Graves (8), Pedro Pinto (9), Francisco Amarante, António Monteiro (5), Ferrán Ventura, Pedro Bastos (3) e Diogo Araújo (2).: Moncho López.: 28-17, 46-36 (intervalo), 77-55 e 88-68 (final).cerca de 1.500 espetadores.