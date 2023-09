Sérvia bate Canadá e é a primeira finalista do Mundial de basquetebol

A Sérvia apurou-se esta sexta-feira, pela segunda vez, para a final do Mundial de basquetebol, depois de vencer o Canadá, por 95-86, na primeira meia-final da edição 2023, disputada em Manila.Mesmo sem a sua grande estrela, Nikola Jokic, campeão da NBA pelos Denver Nuggets, a Sérvia volta ao encontro decisivo de um Mundial, nove anos depois da derrota com os Estados Unidos em 2014. Bogdan Bogdanovic voltou a ser a figura principal da equipa europeia, com 23 pontos e quatro ressaltos, num encontro em que Nikola Milutinov também esteve em destaque, com 16 pontos e 10 ressaltos.

Os canadianos, pela primeira vez nas meias-finais de um Mundial, não conseguiram completar o sonho de chegar à final, apesar dos 23 pontos de RJ Barrett. Dillon Brooks (16 pontos) e Shai Gilgeous-Alexander (15) foram os outros jogadores da equipa da América do Norte em bom plano.

Na final, a Sérvia vai encontrar os Estados Unidos, em busca de um recorde de seis títulos, ou a Alemanha.