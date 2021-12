Shakir Smith regressa ao Sporting

O Sporting anunciou este sábado o regresso Shakir Smith ao plantel, depois de ter deixado a equipa no final da época passada.O base norte-americano realizou 46 jogos de leão ao peito, conquistando o Campeonato Nacional e duas Taças de Portugal."Nunca percebemos o valor de um momento até se tornar uma memória. Por isso, estou muito grato por estar de volta ao Sporting. Fiquei muito entusiasmado com a possibilidade de regressar a um Clube onde fui muito feliz. Essa é uma das razões pelas quais voltei", disse o jogador aos meios de comunicação do Sporting, acrescentando: "Quero continuar a ganhar títulos e a sentir o apoio dos adeptos sportinguistas".Ainda de acordo com nota do clube, Shakir Smith já está às ordens de Luís Magalhães, depois de nos primeiros meses da temporada ter jogado nos islandeses do IR.Os leões jogam este domingo no reduto da Oliveirense em jogo na nona jornada da Liga Betclik.