Sixers suspendem Ben Simmons por conduta inapropriada

Ben Simmons não quer jogar pelos Philadelphia 76ers e a equipa… fez-lhe a vontade. Os Sixers suspenderam o base australiano por um jogo devido a conduta prejudicial à equipa durante o treino de hoje.





Se liguem no Ben Simmons la trás. A animação em pessoa… pic.twitter.com/pzm8vNYrjM — Coast To Coast Brasil #NBA (@brasilcoast2) October 18, 2021

A primeira escolha do draft de 2016 deixou bem claro desde o final da temporada que não queria volta a vestir a camisola dos Sixers, não se apresentou no training camp e só na semana passada se apresentou ao trabalho. Contudo, segundo jornalistas que acompanham a equipa, o empenho do jogador, de 25 anos, tem estado ainda mais abaixo do esperado e isso levou o treinador Doc Rivers a expulsá-lo do treino, com a suspensão a tornar-se oficial pouco depois.Segundo o ‘insider Adrian Wojnarowski, Ben Simmons tem-se mostrado bastante "relutante física e mentalmente" para participar nos exercícios da equipa desde o seu regresso.Doc Rivers falou sobre a situação: "Vou dar ao Bem todas as oportunidades para fazer parte do grupo, mas como treinador o meu trabalho é proteger a equipa. Eu achei que ele hoje estava a ser uma distração no treino de o hoje. Ele não queria fazer o que toda a gente estava a fazer."Joel Embiid, estrela da companhia, também comentou as incidências do início do treino. "O nosso trabalho não é ser babysitter... Sinceramente, neste momento não quero saber dele. Ele faz o que bem lhe apetecer...", atirou o poste.Os Philadelphia 76ers estreiam-se amanhã em casa dos New Orleans Pelicans.