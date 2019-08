Só ganhar interessa a Portugal

Portugal tem hoje um jogo de capital importância na luta pela presença na fase final do Eurobasket’21. Em Sines, a Seleção Nacional defronta a congénere da Islândia (18h30), em jogo referente à 2ª jornada do Grupo H da terceira ronda de pré-qualificação para o Europeu.

Num grupo que inclui ainda a Suíça e onde apenas se apura o 1º classificado, a equipa portuguesa parte para este jogo em desvantagem pontual, uma vez que sofreu uma derrota diante da seleção helvética na jornada inicial (77-72). Desaire que o selecionador nacional, Mário Gomes, reconhece ter sido difícil aceitar. "Tivemos um mau resultado na Suíça. Faltou-nos consistência nos derradeiros minutos. Mas essa tem sido a nossa falha. Esperemos que amanhã (hoje), desse ponto de vista, as coisas corram melhor do que no último embate", disse-nos o técnico, em jeito de antevisão da partida diante da Islândia.

O adversário já é bem conhecido, uma vez que Portugal defrontou a seleção islandesa na 2ª ronda da pré-qualificação, nomeadamente em setembro do ano passado, em Sines, onde venceu por 80-77, e depois em Reiquiavique, perdendo por 91-67. "A Islândia é um adversário difícil. Tem características diferentes. Joga em campo aberto, tem excelentes lançadores e é muito forte nas penetrações. Temos de fazer uma boa recuperação defensiva, defender bem no um contra um. E, claro, ser consistentes durante os 40 minutos. Mas isto é um jogo e é preciso também um bocadinho de sorte", reconhece Mário Gomes, que só hoje, após o ligeiro treino matinal, irá escolher quem fica de fora. Os jogadores só treinaram ontem de manhã e à tarde tiveram sessão de vídeos.