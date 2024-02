Sp. Braga-Illiabum será repetido devido a erro de cronometragem

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) decidiu esta quarta-feira mandar repetir o Sp. Braga-Illiabum, jogo da Proliga (2.º escalão) que se realizou no último domingo, devido à apreciação de protesto dos minhotos devido a um problema na cronometragem do mesmo."O Conselho de Disciplina da FPB deu razão ao clube bracarense e ordenou a repetição do encontro. O jogo será realizado no sábado, dia 10 de fevereiro, às 21h15, na Arena SC Braga", informou o Sp. Braga em comunicado no siteComunicado do Conselho de Disciplina da FPB:"Por último, cumpre referir que o jogo, conforme comprovado pelas imagens disponibilizadas, acabou por ter cerca de 1,8 segundos a menos do que deveria ter, já que o tempo decorrido entre o momento em que a bola é tocada dentro de campo e soa o final do tempo de jogo (determinado no vídeo pelo acender das luzes na tabela) é de cerca de 1,5 segundos. Deduzindo este período ao tempo que o cronómetro apresentava aquando da reposição de bola de fora de campo (3,3 segundos), conclui-se que existiu um período de 1,8 segundos em que o cronómetro andou indevidamente. Por conseguinte, conclui-se ter ocorrido um erro técnico de arbitragem, o qual teve manifesto prejuízo para o clube Requerente SPORTING CLUBE DE BRAGA. Face ao exposto e com os fundamentos supra indicados, delibera-se deferir o presente Protesto, ordenando que seja repetido o jogo n.º 718".Contudo, a equipa de Aveiro, que venceu a partida por 61-60, discorda, anunciando que vai recorrer da decisão.Eis o comunicado do Illiabum:"A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) considerar a repetição do jogo SC Braga vs Illiabum / Margres é absolutamente inaceitável.Notificado pela FPB de uma decisão do Conselho de Disciplina que propõe a repetição do jogo que realizou no passado domingo em Braga contra o clube local, o Illiabum Clube expressa publicamente a sua perplexidade e profunda tristeza diante da decisão tomadas pela FPB e manifesta também enorme desagrado pela tentativa do SC Braga de desvalorizar a história exemplar, o esforço e trabalho do Illiabum Clube.O basquetebol, como qualquer desporto profissional, envolve a aceitação do erro, e todos os seus intervenientes devem estar cientes disso.A verdadeira razão para a vitória do Illiabum Clube não reside na atuação da equipa de arbitragem, mas sim na superioridade da equipa Ilhavense ao longo de todo o jogo.Por isso, a Comissão Administrativa do Illiabum Clube não permitirá que o mérito do trabalho dos seus jogadores seja questionado simplesmente porque a equipa adversária não conseguiu ser mais eficaz durante os 40 minutos e, aparentemente se terá socorrido de "meios técnicos" de credibilidade duvidosa, não homologados pela FPB e cuja manipulação pode ocorrer com a maior das facilidades, para, sem auscultação previa do adversário, obter uma decisão do Conselho de Disciplina favorável aos seus interesses.Convém aqui referir que, apesar de no quadro de aplicação do Regulamento de Disciplina, ser possível a utilização de suporte vídeo, esta não se pode aplicar a questões de natureza técnica em jogos onde (como no caso dos da PROLIGA) a utilização do Instant Replay System não existe. Grosso modo é como um jogo de futebol onde não é utilizado o VAR uma equipa pudesse reclamar um jogo por pretenso fora de jogo, ou uma expulsão que ficou por ordenar. E não pode.Sobre essa e outras questões se pronunciará o Illiabum Clube em sede do recurso que, naturalmente e no prazo legal, interporá desta decisão para o Conselho de Justiça da FPB e, se for caso disso, para o Tribunal Arbitral do Desporto.Esta nota destina-se apenas a dar conhecimento público dos factos e da indignação de um clube que, ao contrário de muitas outras coletividades, tem mais de 80 anos dedicados à modalidade, devendo merecer o respeito de todos e em particular daqueles que têm maiores responsabilidades na gestão do basquetebol português.É lamentável observar como a FPB parece ceder diante da influência de um clube sem a história do Illiabum mas, aparentemente, com maior poderio financeiro e maiores ambições para o futuro próximo, algo que não tem precedentes no passado recente.• Tomar uma decisão desta dimensão sem considerar o relatório da equipa de arbitragem descaracteriza por completo o trabalho e empenho de todos os juízes, uma vez que se torna fácil refutar todas as decisões por eles tomada.• Considerar imagens de má qualidade, de origem dúbia e sem selo de qualidade da FPB como prova revela como a FPB está disposta a fazer os possíveis para que o poderio monetário prevaleça sobre o desempenho desportivo.• Tomar decisões sem ouvir a parte contrária é um verdadeiro atropelo às mais elementares regras da decência e do Direito.Aceitar a repetição deste jogo é abrir um grave precedente na modalidade. Que permitirá que todos os clubes se sintam capazes de impugnar toda e qualquer decisão tomada pela equipa de arbitragem, independentemente das regras e da credibilidade técnica dos recursos que utilizem.Uma decisão deste tipo (independentemente do resultado do recurso a interpor) torna legítima a dúvida sobre se os papeis fossem invertidos, a FPB tomaria as mesmas medidas.Ressaltamos que no basquetebol não vale tudo para vencer!E, no que depender do Illiabum Clube prevalecerá sempre a verdade desportiva.Honrar a História