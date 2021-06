Spirou Charleroi Basket anunciou contratação de Rafael Lisboa... mas apagou a notícia

O Spirou Charleroi Basket anunciou a contratação de Rafael Lisboa... para logo depois apagar a notícia do seu site e das redes sociais. O jovem base, de 21 anos, revelou hoje o adeus ao Benfica, dando conta de que ia rumar ao estrangeiro, embora sem especificar o destino. De pronto, o clube que compete na principal liga belga informou sobre a chegada do internacional português mas acabou por voltar atrás no anúncio.





No URL da notícia, por exemplo, aparece a data de 26 maio e a indicação de que Lisboa se vai juntar à equipa. Porém, neste momento não é possível aceder ao conteúdo da mesma.Rafael Lisboa é uma das maiores promessas do basquetebol nacional, tendo inclusivamente sido o MVP do Europeu de sub-20 (Divisão B) que Portugal conquistou em 2019.