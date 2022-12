Sporting vence lanterna vermelha

O triunfo do Sporting sobre o Sangalhos permitiu aos leões ascenderem ao segundo lugar da Liga Betclic, com menos dois pontos (20), que o líder Benfica (22), ao fim da 11.ª jornada, e depois de uma jornada europeia menos conseguida, a ditar o afastamento da equipa da FIBA Europe Cup.Os leões jogaram este sábado no reduto do lanterna vermelha, vencendo por 95-83, destacando-se na equipa de Alvalade Marcus Lovettjr com 26 pontos e quatro assistências.