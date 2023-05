Sporting alcança triunfo claro diante do Lusitânia

O Sporting começou bem o playoff da Liga Betclic de basquetebol masculino, ao vencer em casa o Lusitânia por 99-65, no jogo 1 desta série dos quartos de final. Os açorianos até terminaram o primeiro quarto na frente mas os leões deram logo a volta e foram aumentando a diferença até ao fim.O base leonino Marcus LoVett Jr., com 29 pontos, foi o MVP da partida. Entre os insulares, nota para Daniel Relvão, que assinou duplo-duplo (15 pontos e 10 ressaltos) no regresso a uma casa que bem conhece - já foi jogador do Sporting.