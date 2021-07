Sporting anuncia a contratação de Mike Fofana

Mike Fofana é o mais recente reforço para a equipa de basquetebol do Sporting, anunciou esta quinta-feira o clube. O poste norte-americano, de 23 anos e com 2,06 metros, chega do Esgueira, emblema no qual registou médias de 14,2 pontos e 6,5 ressaltos na temporada passada.





Em declarações ao site do emblema de Alvalade, o jogador mostrou-se entusiasmado por iniciar o trajeto nos leões, naquele que diz ser "um grande passo na carreira"."Estou muito entusiasmado para começar a treinar e lutar para conquistar títulos. Sinto que é um grande passo na minha carreira, espero fazer o meu papel e ajudar este emblema. Vou dar sempre tudo, todos os dias", começou por dizer Fofana, para depois traçar objetivos e apresentar-se aos adeptos."O meu principal objetivo é divertir-me porque acho que o basquetebol deve ser divertido. Além disso, quero ganhar o máximo de jogos possível. A minha principal característica é jogar sempre no máximo. Gosto muito de ressaltos, é o capítulo em que sou mais forte, mas vou tentar inspirar os meus colegas de equipa para serem a sua melhor versão dentro e fora de campo", assegurou o norte-americano, que ainda deixou uma promessa: "Podem esperar algumas jogadas emocionantes."Fofana prepara-se assim para iniciar a segunda campanha num clube em Portugal, depois de ter chegado ao nosso país no ano passado para representar o Esgueira. Antes disso, o basquetebolista passou por dois emblemas do campeonato universitário dos Estados Unidos: Henderson State Reddies e UT Martin Skyhawks.