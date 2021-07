Sporting anuncia a contratação de Tanner Omlid

Tanner Omlid foi este sábado anunciado como reforço do Sporting. O extremo de 1,92 metros chega com entusiasmo ao campeão nacional depois de dois anos ao serviço dos algarvios do Imortal.





"É um passo em frente na minha carreira para uma equipa que almeja ser campeã, por isso quero mostrar aquilo que posso fazer para ajudar", disse o norte-americano ao site do clube, que só pensa em conquistar títulos em Alvalade: "Queremos ganhar na qualificação para a Liga dos Campeões e vencer a Taça Hugo dos Santos, a Taça de Portugal e o Campeonato Nacional".Antes de chegar aos leões, Tanner Omlid foi um dos destaques da época do Imortal, emblema que chegou às meias-finais do playoff.