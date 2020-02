Sporting anuncia contratação de Marquette Austin

O Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação de Demetric Marquette Austin, extremo poste norte-americano de 26 anos que jogou no Barreirense em 2017/18.





"Já joguei em Portugal e conheço o campeonato, que é excelente. Estou contente por estar de volta e muito entusiasmado para começar a jogar. O principal objetivo de todos é vencer o campeonato. O treinador-adjunto, António Ferreira, foi meu técnico há duas épocas e é um excelente profissional. Quando soube do interesse do Sporting, vim o mais rápido possível", afirmou o norte-americano, em declarações ao site dos leões."Sou extremo-poste, trago intensidade ao jogo, destabilizo as defesas adversárias e sou um bom lançador. Trabalho muito para a equipa e vou fazer tudo o que for preciso para que sejamos campeões no final da temporada. Posso prometer que estarei sempre empenhado a 150% em cada jogo", atirou o atleta, que vai usar número 23, em 'honra' do seu ídolo LeBron James.