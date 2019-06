Sporting anuncia mais um reforço para a equipa de basquetebol

Depois de nos últimos dias ter anunciado as contratações de Ty Toney e Travante Williams, o Sporting oficializou esta quinta-feira mais um norte-americano para a sua equipa de basquetebol. Trata-se de Brandon Nazione, um extremo de 25 anos que na época passada atuou pelo Olímpia Montevideo, do Uruguai, e que na sua carreira conta já com uma passagem pelo basquetebol alemão, ao serviço do Bayer Leversuken.





Nos leões, Nazione irá encontrar um seu ex-colega de equipa, o também reforço Ty Toney, com o qual jogou nos Eastern Michigan Eagles e com quem falou antes de se decidir. "Estive a falar com o Ty e queríamos muito voltar a estar na mesma equipa e jogar juntos. Estou muito entusiasmado por regressar aos campos europeus ao lado do Ty e com a restante equipa", disse o norte-americano, que ao site do Sporting se caracterizou-se como um "jogador versátil, que trabalha bastante e que quer ganhar".Em relação ao Sporting, o extremo mostrou-se já conhecedor da realidade do clube e deixou algumas promessas. "Vai ser o ano em que a modalidade regressa ao clube e será de certeza uma grande temporada. É bastante estimulante fazer parte do Sporting até porque é um grande clube e é muito popular. Estou bastante entusiasmado por fazer parte desta equipa. Estejam preparados para um ano fantástico. Estou ansioso por chegar e conhecer toda a gente. Este é um clube fenomenal e estejam preparados para um ano espetacular."