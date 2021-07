Sporting anuncia mais um reforço para o basquetebol

O Sporting continua a mexer-se no mercado de transferências e este domingo anunciou mais um reforço para a equipa de basquetebol. Depois de na véspera ter confirmado António Monteiro e Tanner Omlid como caras novas, os leões apresentaram Miguel Maria, base internacional português que atuava nos islandeses do Valur, confirmando desta forma a notícia adiantada pelo nosso jornal há mais de um mês.





"É um privilégio jogar num clube como o Sporting, a minha avó paterna era uma adepta ferrenha, por isso sinto-me muito feliz por representar o clube e uma equipa fantástica em Portugal. É mais um passo em frente na minha carreira, onde tenho a possibilidade de disputar competições europeias, estar no Sporting e ser treinado pelo professor Luís Magalhães. Temos um grupo coeso, unido e estamos confiantes que a próxima época vai correr muito bem", comentou o reforço leonino, em declarações ao site oficial dos leões.Quanto a promessas, Miguel Maria deixa uma garantia. "Acima de tudo, venho para ajudar o Sporting a continuar a ganhar. Sou um jogador rápido, quero trazer a minha energia e liderança dentro de campo. Quero ser mais um elemento da equipa a ajudar naquilo que for preciso e naquilo que o treinador e os colegas quiserem de mim. Queremos ganhar todas as competições e faço dos objectivos colectivos os meus objectivos pessoais", frisou.Com 28 anos, Miguel Maria regressa ao nosso país depois de uma temporada na qual registou médias de 15,5 pontos, 5,5 assistências e 4,1 ressaltos por jogo ao serviço dos islandeses do Valur. Para lá da aventura no país nórdico, o base formado no FC Porto atuou ainda no Nanterre, Quimper, Berck, CB Almansa e Karlsruhe, tendo pelo meio jogado ainda em V. Guimarães e Benfica.