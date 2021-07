Sporting anuncia segundo reforço do dia, o segundo oriundo do Imortal: «É o salto maior»

Depois de Tanner Omlid, o Sporting anunciou o segundo reforço do dia para a equipa de basquetebol. Trata-se de António Monteiro, extremo-poste de 32 anos e 2,05 metros que também atuava no Imortal.





"As sensações são incríveis. Muitos não sabem, mas quando comecei a jogar o Sporting foi a primeira casa onde vim, por isso acho que agora tudo começa a fazer sentido com este regresso para integrar a equipa. É um passo muito importante. Ao longo destes anos estive em muitas equipas, mas chegar ao Sporting é o salto maior. Era um desejo que se podia ter concretizado na época passada e infelizmente não foi possível, por isso este ano não hesitei quando surgiu a oportunidade", sublinhou o luso-angolano, que já passou por Benfica e FC Porto.Sublinhando que "já tinha saudades de poder competir para ser campeão e ganhar troféus", António Monteiro destacou o perfil da formação leonina: "Esta é uma equipa com raça e eu encaixo nesse perfil também, dou sempre tudo em campo e é isso que os adeptos podem esperar de mim. Espero que estejam connosco na próxima época e nos apoiem em todos os jogos, porque vamos dar tudo."