Sporting arranca triunfo difícil em Ílhavo

O Sporting derrotou esta tarde em Ílhavo o Illiabum por 85-75, em jogo antecipado da 17.ª jornada da Liga Betclic.Mas esteve longe de ser um triunfo tranquilo, que o primeiro parcial até parecia conduzir. Os leões entraram a matar com vitória por 28-12 nos primeiros dez minutos, mas depois a equipa da casa foi crescendo, vencendo os parciais seguintes por 25-21 e 18-12, tendo também chegado a liderar os últimos dez minutos por diversas vezes, obrigando os leões a fazerem valer a qualidade individual do seu plantel.O jogo terminou com dez pontos de diferença, a favor do Sporting, que lidera a prova com 30 pontos, em 16 jogos.Micah Downs, com 21 pontos, foi o melhor marcador da equipa de Luís Magalhães, que agora vai focar-se na Taça Hugo dos Santos, defrontando, no próximo fim de semana, nas meias-finais o detentor do troféu, o FC Porto.