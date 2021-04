Sporting arranca triunfo suado em Ovar por 97-92

O Sporting arrancou um suado triunfo no Arena Dolce Vita, em Ovar, por 97-92, em jogo da 25ª jornada da Liga Placard. Os leões contaram com a inspiração de Travante Williams, autor de 27 pontos e 7 assistências, e que esteve em particular evidência no quarto período, altura em que a Ovarense chegou a estar a vencer por 12 pontos, a 6 minutos do final do encontro. Mas a reação dos verdes e brancos foi assertiva, alicerçada nos triplos do jogador americano. Com este resultado, o Sporting mantém-se na liderança na competição, ao passo que a formação nortenha ocupa o 9º posto. O ovarense Chris Mcknight, com 33 pontos, foi o melhor marcador do encontro.





A derrota dos vareiros deixa-os sem possibilidades de se apurarem para o playoff, seguindo agora para o play-out.