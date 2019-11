Sporting 'arrasa' e FC Porto sofre

Sporting e FC Porto responderam ontem com triunfos caseiros às vitórias de Benfica e Oliveirense, na véspera, em duelos a contar para a 6ª jornada da Liga Placard.

Os leões, na ressaca da derrota na Luz no último fim de semana, recuperaram o ritmo de vitória e arrasaram o Lusitânia por 91-65, num encontro com vários jogadores em excelente plano: Abdul Abu (18 pontos e 9 ressaltos), Cláudio Fonseca (13 pontos e 11 ressaltos) e João Fernandes (14 pontos e 8 ressaltos) foram os principais destaques.

Luís Magalhães, treinador leonino, ficou contente com o regresso da equipa às vitórias. "Foram muitos dias com o sabor da derrota depois do jogo com o Benfica, pelo que esta vitória sabe bem. Ainda bem que apareceu este jogo", confessou após o encontro.

No Dragão Arena, houve emoção até ao fim. O FC Porto derrotou o Esgueira por 76-70, mas o encontro esteve bem complicado até à ponta final. Os líderes até entraram bem na primeira parte, mas um 3º quarto pobre (15-24) viu o Esgueira assumir a liderança do marcador, que só recuperou já dentro dos seis minutos finais do encontro.

Sasa Borovnjak foi a grande figura da partida no Porto, com 22 pontos e 8 ressaltos, mas Max Landis (17 pontos) e João Soares (11 pontos e 8 ressaltos) também estiveram em bom plano. Pela equipa do distrito de Aveiro, impressionou Markus Terry, com 14 pontos.



Barreirense sabe ganhar



O Barreirense estreou-se ontem a ganhar na Liga Placard, ao receber e vencer o CAB Madeira por 105-100, após prolongamento. Kendall Jacks brilhou para a formação da margem sul do Tejo, com 28 pontos e 8 ressaltos. O Terceira é agora a única equipa sem vitórias na prova.