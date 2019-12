Sporting arrasa Illiabum no Pavilhão João Rocha

O Sporting confirmou o seu favoritismo no campeonato nacional de basquetebol, batendo este sábado o Illiabum, no Pavilhão João Rocha, por claros 102-55.





Vindo de sete vitórias consecutivas, os leões cedo mostraram ao que iam, chegando ao intervalo já a vencer por 48-27. Depois, na etapa complementar, manteriam a toada e venceriam com 47 pontos de avanço.Uma vitória claríssima numa tarde de inspiração de Travante Williams, autor de 36 pontos, 7 ressaltos e 5 assistências. James Ellisor, com 20 pontos, também foi figura, ao passo que do lado contrário a Augusto Sobrinho foi o jogador que mais remou contra a maré, ao finalizar com 15 pontos.