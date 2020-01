Sporting arrasa Ovarense

O Sporting manteve a liderança - partilhada com o Benfica - da Liga Placard, depois de ter recebido e vencido a Ovarense por impensáveis 108-56. Uma semana depois de ter sido protagonista de grande surpresa, ao bater em casa o FC Porto, a formação vareira apresentou-se completamente desastrada no Pavilhão João Rocha e sofreu um desaire histórico, tal a diferença pontual e a incapacidade revelada durante todo o encontro.

A equipa orientada por Nuno Manarte precisou praticamente de 5 minutos para marcar os primeiros pontos e o Sporting, claro, rapidamente aproveitou o desacerto contrário para, sem muita dificuldade, ir cavando uma vantagem significativa. No final do primeiro período, o marcador assinalava 26-7 e, aquando do intervalo, já não havia dúvida alguma sobre o vencedor: 53-21.

A segunda parte não teve motivos de interesse. As duas equipas limitaram-se a cumprir o tempo de jogo e a definir o marcador final. O Sporting ganhou por 52 pontos, mas até poderia ter conseguido mais se tal fosse necessário, muito por culpa do sensacional desempenho nos triplos (17 certeiros em 32 tentativas). Como se previa, Luís Magalhães aproveitou para rodar todo o seu plantel e os 11 elementos utilizados marcaram, com destaque para o facto de sete deles terem feito um mínimo de 10 pontos. Pedro Catarino, com 22, acabou por ser o melhor marcador.

Entre a formação visitante, Pedro Bastos (17 pontos, com 10-5 em lançamentos triplos) foi o único a escapar à vulgaridade. Aliás, só ele chegou à dezena de pontos, outro dado verdadeiramente invulgar.