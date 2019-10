Sporting assegura a segunda vitória consecutiva para o campeonato

O Sporting continua no caminho das vitórias neste regresso ao campeonato nacional de basquetebol e venceram, este domingo, o Galitos Barreiro por 91-69, numa partida disputada no Pavilhão João Rocha.No começo da partida assistiu-se a algum equilíbrio de algumas as equipas que, por ações individuais sobretudo de Ty Toney levou os leões a vencerem por 20-18 no final do primeiro período. O bom desempenho leonino prolongou-se e, no final da primeira parte, o marcador assinalava 44-39, favorável para os da casa.No segundo tempo, o Sporting continuou com um caudal ofensivo superior ao do Galitos Barreiro e acabou por vencer a partida com alguma tranquilidade, fixando-se o resultado final de 91-69. Destaque para o desempenho individual de James Ellisor (28 pontos) e Ty Toney (27) nos leões, enquanto que Ryan Preston (16) e Cecil Williams (14) foram os melhores por parte da equipa barreirense.Na próxima jornada o Sporting desloca-se até ao terreno da Ovarense.