Sporting ataca Champions

O Sporting inicia hoje o ataque à Liga dos Campeões na Estónia, diante do BC Kalev/Cramo, às 17h00, no arranque da fase de qualificação, onde precisa de ganhar três jogos. António Paulo, treinador-adjunto dos leões, admite que o apuramento vai ser mais difícil que a do ano passado e por isso a formação leonina tem que estar no seu melhor. "A equipa do BC Kalev/Cramo tem qualidade e bons jogadores. O que temos feito ao longo da semana é preparar aqueles que são os pontos fortes do adversário para lutarmos pelo resultado. Vai ser uma qualificação mais difícil do que a do ano passado. Vamos ter de fazer três jogos e ganhar todos para integrar a fase de grupos. Não há margem de erro, por isso não podemos pensar no segundo jogo antes de ganhar o primeiro. Seria fantástico para o Sporting e para o basquetebol português atingir esse objetivo", analisou.