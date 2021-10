Sporting ataca FIBA Cup

Vindo de um triunfo muito apertado na Póvoa de Varzim, o Sporting joga hoje (20h30) cartada importante na FIBA Europe Cup, tendo a necessidade de ganhar aos gregos do Ionikos, um dos rivais diretos no Grupo F, que cumpre a 3ª jornada. Sem grandes estrelas, a equipa helénica foi 8ª classificada na liga do seu país em 2020/21, mas detém três jogadores que impõem respeito no duelo a disputar no Pavilhão João Rocha, designadamente os norte-americanos Jamel Artis, Eugene German e Josh Owens.

Já o Benfica defronta amanhã o Opava na República Checa e o FC Porto joga com o Legia na Polónia, em duelos dos grupos C e H, respetivamente.