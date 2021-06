Sporting ataca Liga dos Campeões

O campeão nacional Sporting vai participar pelo segundo ano consecutivo na Liga dos Campeões, estando entre as 24 equipas que irão lutar por um dos quatro lugares de acesso à fase de grupos.





Com sorteio marcado para 7 de julho, onde os leões ficarão a conhecer os adversários, as séries de qualificação iniciam-se a 13 de setembro.Quem ficar apurado para a fase de grupos, 4 de outubro é a marca marcada para o começo da competição.Na conturbada época transata, o Sporting esteve perto do apuramento, mas acabaram por disputar a FIBA Europe Cup, tendo acabado no último lugar do grupo C.Eis as 24 equipas que irão tentar a qualificação:SPORTING (PORTUGAL)Bakken Bears Aarhus (DIN)Belfius Mons-Hainaut (BEL)Brose Bamberg (ALE)De’Longhi Treviso (ITA)Fribourg Olympic (SUI)Hapoel Yossi Avrahami Eilat (ISR)Juventus Utena (LTU)Kalev/Cramo (EST)Kapfenberg Bulls (AUT)Le Mans Sarthe Basket (FRA)Levski Lukoil (BUL)London Lions (GBR)Mornar Bar (MNE)Opava (R. CHE)Parma Perm (RUS)Peristeri (GRE)Petrolina AEK Larnaca (CIP)Prometey Kamianske (UCR)Salon Vilpas (FIN)Split (CRO)Tsmoki-Minsk (BLR)U-Banca Transilvania Cluj Napoca (ROM)Zorg en Zekerheid Leiden (HOL)