Sporting ataca último obstáculo na FIBA Europe Cup

O Sporting defronta hoje os belgas do Antwerp Giants, no Kosovo, na final do torneio de qualificação rumo à fase de grupos da FIBA Europe Cup. "O Antwerp Giants é mais uma equipa de uma liga teoricamente superior à nossa, e esperamos novamente um jogo difícil. O objetivo continua a ser o mesmo, que é passar à fase de grupos, mas não esperamos facilidades", comentou o técnico Pedro Nuno, ao site dos leões.