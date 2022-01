Sporting atento defronta hoje o Illiabum

O Sporting, líder isolado da Liga Betclic, desloca-se hoje ao reduto do Illiabum (8º), em jogo antecipado da 17ª jornada e antes de se concentrar no Clássico frente do FC Porto no próximo fim de semana, referente às meias-finais da Taça Hugo dos Santos.

Os leões estão atentos ao adversários. "O Illiabum é uma equipa lutadora, que aposta muito na defesa. Tem um treinador que dá muito jogo à defesa e se não estivermos bem ofensivamente será um jogo muito complicado", destacou o extremo/poste João Fernandes ao site do clube.

Entretanto, ontem disputou-se apenas um dos dois jogos previstos da 16ª jornada, com a Ovarense a quebrar um ciclo de derrotas com o triunfo por 91-87 no reduto da Académica. Já o Imortal-V. Guimarães foi adiado, devido a casos de Covid-19 na equipa minhota.