Sporting aumenta número de equipas

O Sporting, que passou a ter o basquetebol como modalidade oficial do clube em 2017 após ter sido extinta por referendo aos sócios em 1995, embora já tenha regressado em 2012/13 com uma gestão autónoma, decidiu aumentar o número de equipas já a partir da próxima época, criando os escalões de sub-18 masculino e sub-19 feminino. Numa primeira fase, a formação de Alvalade apenas competiu em escalões de formação até aos sub-16, tendo mesmo atingindo resultados de relevo, como a participação, na temporada transata, na ‘final four’ do Nacional de sub-16 masculino.

O novo coordenador da secção do clube, Paulo Mendes, elegeu para liderar as duas novas equipas treinadores com historial na modalidade a nível nacional. Assim, os sub-18 serão treinados por Luís Gameiro (ex-Algés) e Paulo Correia (ex-NB Queluz), enquanto as sub-19 vão ser lideradas por Paula Menezes (ex-SIMECQ), coadjuvada por Miguel Borges, que cumpre a sua 4ª época nos leões.

Liga Placard na mira

Mas a secção leonina pode ainda ser reforçada com a criação da equipa sénior que entraria diretamente na Liga Placard. É esta a intenção de, pelo menos, dois dos candidatos à presidência do Sporting: Frederico Varandas e Pedro Madeira Rodrigues. Ambos já se reuniram na Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) com o presidente Manuel Fernandes e o diretor das competições, Pinto Alberto. A participação do leão na Liga Placard, que terá de obedecer a uma autorização especial da FPB, como aconteceu com a equipa de voleibol, dificilmente acontecerá esta temporada, uma vez que o sorteio já foi efetuado: o campeonato arranca a 7 de outubro.