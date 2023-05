Sporting avança para as meias-finais do playoff

O Sporting carimbou o acesso às meias-finais do playoff da Liga Betclic, com uma vitória no pavilhão do Lusitânia, por 93-73.Com 26 pontos, Marcus LoVett Jr. foi o melhor marcador. Veja a ficha aqui Nas meias-finais, a equipa liderada por Pedro Nuno vai defrontar o vencedor da eliminatória entre FC Porto e V. Guimarães.18-27; 27-15; 21-28; 7-2310 de maio: Benfica - Póvoa, 97-4613 de maio: Póvoa - Benfica, 79-9310 de maio: FC Porto - Vitória de Guimarães, 119-8214 de maio: Vitória de Guimarães - FC Porto, 17:3017 de maio: FC Porto - Vitória de Guimarães, 17:00 (se necessário)10 de maio: Sporting - Lusitânia, 99-6514 de maio: Lusitânia - Sporting, 73-9310 de maio: Oliveirense - Ovarense, 75-7013 de maio: Ovarense - Oliveirense, 82-7416 de maio: Oliveirense - Ovarense, 19:00