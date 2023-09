Sporting bate Cáceres e conquista Troféu Stromp

O Sporting derrotou este domingo os espanhóis do Cáceres por 90-79 e conquistou o Troféu Stromp, no Pavilhão João Rocha, no último jogo particular antes do arranque oficial da Liga Betclic 2023/24 frente ao recém-promovido Galomar.Depois de um empate a 26 pontos no final do primeiro período, os espanhóis superiorizaram-se no segundo quarto e chegaram ao intervalo com oito pontos de vantagem (51-43). No entanto, os leões reagiram no segundo tempo e deram a volta logo nos 10 minutos que se seguiram (69-66). No derradeiro quarto, a equipa de Pedro Nuno disparou no marcador e confirmou a vitória por 90-79.