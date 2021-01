Sporting bate Oliveirense após prolongamento

O Sporting manteve este sábado a liderança só com vitórias na Liga Placard, ao bater em casa a bicampeã Oliveirense, por 85-78, após prolongamento.





Numa partida equilibrada no Pavilhão João Rocha, a formação comandada por Luís Magalhães foi para o intervalo a perder por um ponto (45-46). Na segunda parte manteve-se o equílibrio, até ao empate final do tempo regulamentar, com a Oliveirense a fazer o 74-74 nos últimos segundos. No prolongamento os leões foram mais fortes e, com um parcial de 11-4, sentenciaram o encontro.Individualmente destacaram-se Travante Williams (27 pontos) e Diogo Ventura (17 pontos). Do lado da Oliveirense, Justin Alston e Shaquille Cleare foi os melhores marcadores, ambos com 14 pontos.