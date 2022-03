Sporting, Benfica e FC Porto vencem na Liga Betclic

Sporting, Benfica e FC Porto não deram este sábado chances aos adversários, em jogos de jornadas atrasadas da Liga Betclic. Os leões, líderes da fase regular, receberam e bateram (91-64) o Lusitânia, as águias superaram (95-64) o Imortal e os dragões levaram a melhor (82-69) na receção ao Illiabum.No João Rocha, o Sporting não contou com o lesionado Travante Williams, mas teve em Shakir Smith (16 p, 3 r, 5 a) e António Monteiro (11 r, 9, 2 a) os seus trunfos para uma vitória confortável.Quanto ao jogo da Luz, os encarnados dominaram a turma de Albufeira, graças ao poder de fogo de Lewis Wendell (18 p, 7 r, 1 a), bem secundado por Frank Gaines (14 p) e Ivan Almeida (11 p). Com enorme superioridade na luta das tabelas, o Benfica não teve problemas, e aproveitou bem a eficácia de lançamentos de campo (62 contra 38%).No Dragão Arena, foram Rashard Odomes (18 p, 8 r, 4 a) e Miguel Queiroz (14 p, 11 r, 2 a) os senhores do jogo, mas o FC Porto continua a correr atrás na tabela, apesar do triunfo. "As nossas duas faltas de comparência colocam um handicap na classificação da Liga Betclic, pois só tivemos uma derrota", lembrou o treinador do FC Porto, Moncho López.