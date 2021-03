Sporting cilindra Barreirense

O Sporting estava ferido pela derrota no Dragão, mas esta quarta-feira não deu qualquer hipótese no triunfo (101-50) frente ao Barreirense, numa partida da 20.ª campeonato de basquetebol.



Os leões, a jogarem no Pavilhão João Rocha, dominaram desde os primeiros minutos, com um parcial de 34-5 no quarto inicial.



Destaque individual na turma lisboeta para o poste John Fields, autor de um duplo-duplo (17 pontos e 10 ressaltos), e para a estreia de Afonso Guedes, extremo de 18 anos, que em 10 minutos de utilização marcou 7 pontos e ganhou 2 ressaltos.



Com esta vitória, o Sporting regressa ao comando isolado da Liga Placard, embora com um jogo a mais que o FC Porto.