Sporting com BC Balkan e Arconic-Alba Fehervar na FIBA Europe Cup

O Sporting vai disputar a fase regular da Taça Europa de basquetebol com o BC Balkan, da Bulgária, e o Arconic-Alba Fehervar, da Hungria, ditou esta terça-feira o sorteio realizado em Munique, na Alemanha.

O Grupo A dos 'leões' na Taça Europa integrará um quarto elemento a sair da 'poule' F da fase de qualificação, a disputar pelo Egis Kormend, da Hungria, Anorthosis Famagusta, de Chipre, e do Bnei Herliya, de Israel.

O FC Porto vai disputar a fase de qualificação integrado no Grupo A, juntamente com as formações do Nevezis, da Lituânia, e do Manisa, da Turquia, que será o anfitrião do torneio concentrado, a decorrer de 03 a 05 de outubro.

Caso os 'dragões' superem a fase de qualificação, vão integrar o Grupo E da fase regular da Taça Europa, que, para já, conta com os franceses do Estrasburgo e tem ainda em aberto duas vagas.

O campeão nacional Benfica vai entrar na fase de qualificação da Liga dos Campeões, sendo o TSU Tbilisi, da Geórgia, o primeiro adversário do minitorneio de apuramento.