Sporting com bom teste antes da Bulgária

O Sporting fez o pleno na conquista dos Troféus Stromp nas modalidades coletivas de pavilhão, depois de ontem a equipa de basquetebol ter derrotado a formação recém chegada à Liga Placard, Académica.

Os leões controlaram a partida, nem sempre com grande vantagem, melhorando no último período, para vencerem por 92-76, com Travant Williams a ser mais uma vez o motor da equipa, ele que foi o MVP da temporada transata, apesar de a mesma não ter sido concluída.

Tratou-se de um bom teste para o Sporting antes do compromisso europeu, já que na próxima semana vai disputar na Bulgária o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Um acesso a disputar em sistema de final-four, com os leões a defrontarem no dia 23 os suíços do Fribourg Olympic. E se ganhar, defrontará na final o vencedor entre o U-BT Cluj Napoca, da Roménia, e o Igokea, da Bósnia. Se o Sporting não conseguir o apuramento, transitará para a FIBA Europe Cup, sendo, de resto, a única equipa portuguesa a jogar nas provas europeias na temporada 2020-2021.

No final, tanto o treinador adjunto do leões, António Paulo, como Diogo Ventura, reconheceram que a equipa de Coimbra foi um opositor complicado. “A Académica criou-nos muitos problemas, tivemos de dar o máximo, mas no final vencemos e conquistámos o troféu, que era o mais importante”, referiu o base extremo, para quem o Sporting está muito motivado e expectante para a Bulgária. “Muitos dos jogadores nunca tiveram esta experiência, temos trabalhado muito”, frisou ainda Diogo Ventura.

Da parte da Académica, Krassimir Pereira destacou o bom jogo da sua equipa e a ambição para a temporada. “Queremos mostrar que merecemos estar aqui [Liga Placard], que conseguimos competir com grandes equipas como o Sporting. Prometemos muita garra, vamos dar tudo”.