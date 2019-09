Sporting começa do zero para atacar a Liga

O Sporting apresentou ontem, no Pavilhão João Rocha, a equipa sénior masculina, com a qual vai assinalar o regresso do clube, 24 anos depois, à principal competição portuguesa. Em pleno pavilhão leonino, o grupo de trabalho dos leões realizou um treino aberto à comunicação social e o treinador Luís Magalhães não escondeu os objetivos para esta edição da Liga Placard, que arranca a 5 de outubro.

"São os de um grande clube, que tem dado excelentes resultados nas modalidades e para o basquetebol constitui um desafio tentar chegar ao nível que essas modalidades já atingiram. Mas é difícil, porque há quatro candidatos ao título e, tirando o hóquei em patins, isso não acontece nas outras, que estão restringidas a duas ou no máximo três", disse.

Assim, é com uma equipa constituída por 15 jogadores oriundos de várias origens que o Sporting se prepara para atacar a Liga Placard, situação inédita na carreira de Luís Magalhães. "Começamos do zero, o que é sempre um grande desafio. É uma dificuldade diferente daquela a que estava habituado na minha carreira, mas nesse aspeto tivemos algum dedo. Temos quatro jogadores que estiveram juntos na Seleção Nacional (Pedro Catarino, Diogo Ventura, Nuno Araújo e Cláudio Fonseca), alguns estrangeiros que jogaram na Liga (Ty Tooney, Travante Williams e James Ellisor) e até dois foram campeões na Oliveirense (Travante e Ellisor)", adiantou.

Agenda leonina

A apresentação do Sporting aos seus adeptos está agendada para o dia 27, no Torneio Stromp, onde defronta, a partir da 21 horas, a Ovarense.

Mas a estreia da equipa leonina vai acontecer fora de portas, já amanhã, em Maiorca, defrontando a equipa local num jogo de preparação. Depois, no dia 18 (quarta-feira), defronta no Pavilhão Luís Carvalho, no Barreiro, num encontro também de preparação, o Galitos FC.



Chegar ao Sporting via rivais



Os internacionais Cláudio Fonseca e Diogo Araújo não hesitaram em trocar Benfica e FC Porto, respetivamente, para ingressarem no Sporting.



Cláudio Fonseca, aos 30 anos, soma já quatro títulos nacionais: cinco Supertaças, quatro Taças de Portugal e uma Taça Hugo dos Santos, todas ao serviço das águias. "As minhas expectativas para esta época são ajudar o Sporting. Sou o mais veterano da equipa e quero ajudar os mais novos e os norte-americanos", começou por dizer o poste, sentindo-se entusiasmado com este novo desafio. "Posso adiantar que temos um grupo fantástico. Há uma grande ligação desde o primeiro dia. É uma equipa nova, que está a começar um novo projeto e não vejo diferença com outros clubes grandes por onde passei", confessa Fonseca.





Diogo Araújo, por seu turno, aos 22 anos, troca o seu clube de sempre, FC Porto – regista apenas uma passagem pelo Illiabum –, para jogar de leão ao peito. "Não senti grandes dificuldades, até agora, com a mudança. Somos todos jovens e é mais fácil habituarmo-nos uns aos outros. Ao trocar o Porto por Lisboa senti que seria um grande desafio. Começar tudo de novo no Sporting, que é também um clube grande. Mas estou perfeitamente integrado e não vejo qualquer diferença entre os dois clubes. Estou a sentir-me em casa e espero realizar no Sporting uma boa época", sublinhou o jovem extremo, ex-dragão.