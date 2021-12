Sporting condena insultos racistas em Oliveira de Azeméis: «Não podem passar impunes»

"O Sporting Clube de Portugal repudia de forma veemente os insultos racistas sofridos pelos atletas da equipa de basquetebol no recinto da UD Oliveirense durante o jogo deste domingo, a contar para a Liga, que terminou com a vitória Leonina por 67-78.O Sporting Clube de Portugal luta diariamente para a erradicação de comportamentos discriminatórios, entre os quais se encontra o racismo, e considera que acontecimentos como os que se viram em Oliveira de Azeméis são intoleráveis e não podem passar indiferentes e impunes.Neste sentido, tanto a Federação Portuguesa de Basquetebol como a UD Oliveirense devem preocupar-se em seguir pelo mesmo caminho, lutando por um desporto e por um Mundo melhores.Irresponsáveis e inaceitáveis foram também as declarações de Horácio Bastos, presidente da UD Oliveirense, à Rádio Renascença. Para o dirigente, o que aconteceu "nada tem a ver com racismo" e "está na moda" confundir racismo "com uma situação qualquer ou esporádica que aconteça". O Sporting Clube de Portugal não se revê, de forma alguma, nestas declarações.O Sporting Clube de Portugal informa ainda que está totalmente solidário com o plantel de basquetebol, em particular com os atletas que foram alvo de insultos racistas."