Sporting confiante na Polónia: «Queremos estrear-nos com uma vitória nesta segunda fase»

O Sporting estreia-se esta quarta-feira (18h00) na segunda fase da FIBA Europe Cup. No mesmo grupo que o Benfica, os leões iniciam o ataque aos quartos-de-final, reservados aos dois primeiros classificados do grupo. O primeiro adversário é o Trefl Sopot, uma experiente formação polaca que vai criar problemas aos leões, como alerta o capitão Diogo Ventura."Jogam num campeonato muito competitivo, com uma intensidade mais elevada e jogadores mais possantes. A nível técnico podemos bater-nos cara-a-cara com eles, mas teremos de estar ao mesmo nível físico e de intensidade para levar de vencida a partida", alertou o base verde e branco", perpetivou o base leonino, em declarações o site do clube."Na ronda passada perdemos o primeiro jogo e acabámos por passar, mas não queremos entrar a perder. Jogamos sempre para ganhar, queremos estrear-nos com uma vitória nesta segunda fase e que seja um bom presságio para os restantes jogos", prosseguiu,A outra equipa do grupo do Sporting é o CSM Oradea, da Roménia.