Sporting confirma contratação do ex-benfiquista Micah Downs

O Sporting confirmou esta quinta-feira a contratação do norte-americano Micah Downs, notícia avançada por Record a semana passada. Depois de ter representado o Benfica em 2018/19 e 2019/20, o extremo de 34 anos regressa ao nosso país, agora para representar os leões.





Trata-se de um reforço de peso, tendo em vista principalmente a participação da equipa leonina na FIBA Europe Cup, onde na próxima semana joga na Polónia os três encontros do Grupo C e com a mira na passagem à fase seguinte.

Em declarações aos meios de comunicação do Sporting, Micah Downs mostrou que chega com os objetivos bem definidos: "podem esperar a minha habilidade técnica para ajudar a ganhar jogos e manter a série de invencibilidade. Quero ajudar o Sporting a avançar também na FIBA Europe Cup".