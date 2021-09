Sporting conquista Supertaça de basquetebol

O Sporting conquistou esta tarde em Sines a sua primeira Supertaça do historial, ao bater o Imortal por 74-64.





O Sporting controlou o encontro, mas a equipa algarvia conseguiu a espaço equilibrar, obrigando os leões a maior concentração.Micah Downs e Travante Williams, jogadores que na época passada já tinham sido preponderantes, foram alguns dos homens do leme na equipa de Alvalade, com 17 e 13 pontos respetivamente, mas o MVP da partida foi um dos reforços dos campeões nacionais para esta época, Joshua Panton, também com 17 pontos, mas a destacar-se também em outros parâmetros.Foto: SPORTING CP