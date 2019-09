O Sporting conquistou o Torneio de Albufeira, ao derrotar o anfitrião, o Imortal, por 89-67. A equipa leonina, que está de regresso ao mais alto escalão, foi superior em todos os períodos (17-29, 17-20, 18-22 e 15-18), com Brandon Nazione a ser o melhor marcador ao somar 24 pontos, seguido de Ty Toney (13) e Diogo Ventura (12).





O próximo jogo do Sporting é no Pavilhão João Rocha, na próxima sexta-feira, sendo o jogo de apresentação aos sócios e inserido no Troféu Stromp. A Ovarense será o adversário convidado.