Sporting contra estónios do Kalev Cramo na qualificação da Champions

O Sporting vai defrontar os estónios do Kalev Cramo, no primeiro de três jogos que tem de vencer para aceder à fase de grupos da Liga dos Campeões de basquetebol, ditou esta quarta-feira o sorteio.

Para chegar à Champions, o Sporting terá de levar a melhor sobre os campeões da Estónia, antes de se baterem com os montenegrinos do Mornar, nas meias-finais do torneio de qualificação.

Na final, defrontarão um de Juventus, da Lituânia, Kapfenberg, da Áustria, e Brose Bamberg, da Alemanha, pela derradeira vaga no grupo F da Liga dos Campeões, ao lado de Oostende (Bélgica), Estrasburgo (França) e Tofas (Turquia).

Os jogos de qualificação estão marcados para de 13 a 17 de setembro, antes do arranque das 'poules', em 4 de outubro.